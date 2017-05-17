Каратаев: речи о втором клубе из Казахстана в КХЛ пока не идет

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Речь о вступлении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) второго клуба из Казахстана может идти после регистрации кандидата в качестве юридического лица и наличия заявки в КХЛ. Об этом ТАСС по телефону рассказал ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.
Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил о том, что допускает в дальнейшем присутствие второго клуба из Казахстана в лиге. В настоящий момент республику в КХЛ представляет "Барыс" из Астаны. В прошлом году к зимней Универсиаде в Алма-Ате был открыт ледовый дворец на 12 тысяч зрителей.
"Переговоры с КХЛ будут вестись после того, как у вероятного клуба будет юридическое лицо, и когда, соответственно, будет сама заявка. Но пока речи ни о каком клубе не идет, - сказал Каратаев. - Пока больше я это комментировать никак не могу".
"Барыс" выступает в КХЛ с самого первого чемпионата лиги сезона-2008/09. Лучшим достижением астанинцев является выход во второй раунд Кубка Гагарина в 2014 и 2017 годах.