ЦСКА заработал более €1 млн за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мадридский "Реал" и московский ЦСКА заработали более €1 млн каждый за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Между 16 участниками регулярного чемпионата будут распределены более €12 млн. Наибольшую сумму (точная цифра не уточняется) получат "Реал" и ЦСКА, занявшие первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Между участниками плей-офф и "Финал четырех" будут распределены €3,35 евро. Участники "Финал четырех" также получат дополнительные бонусы: €150 тысяч за четвертое место, €300 тысяч - за третье, €500 тысяч - за второе, €1 млн - за первое.

Помимо ЦСКА, из российских клубов в Евролиге выступал казанский УНИКС, который занял предпоследнее место в регулярном чемпионате и не пробился в плей-офф. ЦСКА вышел в "Финал четырех", где сыграет с греческим "Олимпиакосом". В другом полуфинальном матче встретятся турецкий "Фенербахче" и "Реал".

"Финал четырех" пройдет 19-21 мая в Стамбуле. Армейцы являются семикратными победителями Кубка европейских чемпионов/Евролиги и десятикратным участником "Финала четырех".