Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА заработал более €1 млн за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги

Спорт
17 мая, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Между 16 участниками регулярного чемпионата будут распределены более €12 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мадридский "Реал" и московский ЦСКА заработали более €1 млн каждый за регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Смотрите также
Милош Теодосич (справа)

Ватутин: ЦСКА не сможет удержать Теодосича в случае предложения от клуба НБА

Между 16 участниками регулярного чемпионата будут распределены более €12 млн. Наибольшую сумму (точная цифра не уточняется) получат "Реал" и ЦСКА, занявшие первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Между участниками плей-офф и "Финал четырех" будут распределены €3,35 евро. Участники "Финал четырех" также получат дополнительные бонусы: €150 тысяч за четвертое место, €300 тысяч - за третье, €500 тысяч - за второе, €1 млн - за первое.

Помимо ЦСКА, из российских клубов в Евролиге выступал казанский УНИКС, который занял предпоследнее место в регулярном чемпионате и не пробился в плей-офф. ЦСКА вышел в "Финал четырех", где сыграет с греческим "Олимпиакосом". В другом полуфинальном матче встретятся турецкий "Фенербахче" и "Реал".

"Финал четырех" пройдет 19-21 мая в Стамбуле. Армейцы являются семикратными победителями Кубка европейских чемпионов/Евролиги и десятикратным участником "Финала четырех".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама