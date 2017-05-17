Решение по новому тренеру хоккейной сборной Казахстана примут в течение двух-трех недель

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполком Казахстанской федерации хоккея примет решение по новому главному тренеру и генеральному менеджеру сборной Казахстана в течение двух-трех недель. Об этом ТАСС по телефону рассказал ответственный секретарь Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев.

Сборная Казахстана не сумела пробиться в высший дивизион чемпионата мира, заняв третье место в группе А первого дивизиона турнира, матчи которого проходили 22-28 апреля в Киеве. В элиту вышли команды Австрии и Южной Кореи. После турнира главный тренер казахстанской команды и "Барыса" Эдуард Занковец объявил об уходе со своих постов. Новым главным тренером астанинского клуба стал Евгений Корешков.

"Главного тренера и генерального менеджера сборной назначает глава федерации на исполкоме. У федерации исполкома еще не было, он соберется в течение двух-трех недель, - сказал Каратаев. - С Занковцом мы общались, никаких разногласий нет - это его личное решение".