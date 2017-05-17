Боксер Фьюри может не выйти на ринг до октября из-за переноса слушаний его дела в UKAD

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Британский боксер Тайсон Фьюри может пропустить минимум шесть месяцев из-за того, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) перенесло на октябрь слушания по делу о положительном допинг-тесте боксера на стероиды. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

На прошлой неделе UKAD прервало слушания по делу о применении допинга Фьюри. Два года назад в допинг-пробе британца предположительно были найдены явные следы стероидов, он был временно отстранен от соревнований. UKAD приостановило слушания на прошлой неделе и перенесло их на октябрь из-за "конфликта интересов" у одного из членов комиссии. Таким образом, Фьюри продолжает оставаться отстраненным от профессионального бокса.

"Вся эта ситуация возмутительна, - заявил агент британца Фрэнк Уоррен. - Тайсону не дают возможности заработать себе на жизнь и вернуть титулы чемпиона мира, хотя он даже не был признан виновным. Пусть в UKAD либо докажут, что Фьюри виноват в чем-либо, либо позволят ему возобновить карьеру".

Ранее сообщалось, что Фьюри проведет бой с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне. Но перед этим Фьюри должен был провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден. Первым таким боем должен был стать поединок 8 июля в Лондоне.

В октябре 2016 года Фьюри сдал положительный допинг- тест на кокаин. Боксер признался, что из-за депрессии он действительно употреблял кокаин. Позднее он отказался от всех своих чемпионских поясов. После этого Британский совет по контролю за боксом (BBBC) отозвал у него боксерскую лицензию.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, Всемирной боксерской организации (WBO) и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом).