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Федун: "Спартак" рассчитывает взять для Карреры итальянского помощника

Спорт
17 мая, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Владелец московского клуба считает, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский штаб

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Леонид Федун

Леонид Федун

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" рассчитывает пригласить в тренерский штаб команды итальянского специалиста. Об этом ТАСС рассказал владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.

Главным тренером красно-белых с августа 2016 года является итальянец Массимо Каррера.

На вопрос, действительно ли у Карреры появится новый помощник, Федун ответил: "Скорее всего, да. Считаю, что под Лигу чемпионов нужно улучшать не только состав команды, но и тренерский состав. Если будет новый тренер - он будет итальянцем".

"Спартак" досрочно выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз, ранее это удавалось красно-белым в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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