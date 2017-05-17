Заседание попечительского совета Федерации современного пятиборья России пройдет 18 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) проведет заседание попечительского совета 18 мая в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На заседании президент ФСПР Вячеслав Аминов представит отчет о работе федерации за 2016-й год. Также на мероприятии будут обсуждаться изменения в составе попечительского совета, пройдет обсуждение плана работы по проведению в 2018-2020 годах в регионах массовых турниров Международного союза современного пятиборья (УИМП) в формате "Лазер-ран-Сити-тур".

В повестку дня также вошло обсуждение хода строительства спорткомплексов "Северный" в Москве и конноспортивного комплекс "Рифей" в Челябинской области.

Также будут заслушаны доклады представителей Калининградской и Омской областей о развитии пятиборья в этих регионах.