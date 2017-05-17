IBU: oтсутствие Подчуфаровой в пуле тестирования является технической ошибкой

Переговоры президента РФ с премьером Италии в Сочи. ВидеотрансляцияПолитика 17 мая, 13:51
ЕСН планирует создать единый медиахолдинг после покупки РБКЭкономика и бизнес 17 мая, 13:46
Росприроднадзор проверит оборудование МНПЗ после выброса сероводорода в КапотнеОбщество 17 мая, 13:38
Диссовет БелГу получил материалы по диссертации МединскогоНаука 17 мая, 13:29
ЦСКА планирует продать Базелюка, у игрока есть предложение из РФПЛСпорт 17 мая, 13:23
Мединский: стоимость коллекции Рерихов превышает 15 млрд рублейКультура 17 мая, 13:21
ФАС приступила к оценке рынка презервативов для снижения их стоимостиЭкономика и бизнес 17 мая, 13:21
Большой порт Санкт-Петербург в январе-апреле лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 17 мая, 13:16
Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информациейМеждународная панорама 17 мая, 13:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер чемпионата мира россиянка Ольга Подчуфарова числится в пуле тестирования Международного союза биатлонистов (IBU), ее отсутствие в опубликованном во вторник списке спортсменов является технической ошибкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
В списке IBU значатся все российские биатлонисты, выступавшие в прошедшем сезоне на любых соревнованиях под эгидой IBU, поскольку россияне с 21 января автоматически попадают в пул. Однако Подчуфаровой, которая являлась членом сборной России и завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2017 года в смешанной эстафете, в списке не оказалось.
"Ольга Подчуфарова входит в пул тестирования, просто ее имя не отображается на сайте. Вскоре мы внесем ее в список", - говорится в сообщении IBU.
Решение об автоматическом включении российских биатлонистов в пул тестирования после участия в турнирах IBU было принято на исполкоме организации на фоне допингового скандала в российском биатлоне. По итогам исполкома также было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU.