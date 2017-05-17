Матч футбольных сборных КНДР и Малайзии перенесен на 5 октября из-за политической ситуации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными КНДР и Малайзии перенесен на 5 октября из-за политической напряженности между странами. Об этом сообщает Reuters.

Игра пройдет в Пхенчхане. Первоначально матч был запланирован на 28 марта, однако позднее был перенесен на 8 июня из-за ухудшения отношений между странами. При этом Азиатская конфедерация футбола отказалась удовлетворить просьбу малазийской стороны о переносе встречи на нейтральное поле.

Причиной напряженности между странами стало убийство в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, старшего брать лидера КНДР Ким Чен Ына. В частности, северокорейская сторона 7 марта запретила малайзийским гражданам, в том числе дипломатам покидать пределы страны. После напряженных переговоров, проходивших в Пекине, 31 марта ограничения были сняты, а премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил о завершении кризиса в отношениях с КНДР.

Ранее министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин Абу Бакар призвал власти КНДР обеспечить безопасность делегации страны на матче. По его словам, "напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром".