Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист сборной США Айкел: "Питтсбург" и "Нэшвилл" сыграют в финале Кубка Стэнли

Спорт
17 мая, 14:00 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Также форвард сборной США рассказал о прошедшем накануне матче группового этапа чемпионата мира с командой России (5:3)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джек Айкел

Джек Айкел

© Юрий Кузьмин/ФХР/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. "Питтсбург" и "Нэшвилл" сыграют в финале плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард "Баффало" и сборной США Джек Айкел.

В полуфинале турнира "Питтсбург" играет с "Оттавой" (счет в серии до четырех побед 1-1), "Нэшвилл" с "Анахаймом" (2-1). "Все четыре команды, выступающие в финалах конференций Кубка Стэнли, хороши. Но мне кажется, что в финале встретятся "Питтсбург и "Нэшвилл", - сказал Айкел.

Галерея
11 фото
Хоккеисты сборной США
© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ

Также форвард сборной США рассказал о прошедшем накануне матче группового этапа чемпионата мира с командой России (5:3).

"Вчера была отличная игра, мы здоров играли. Мы всегда хорошо начинаем, поэтому неудивительно, что удалось прижать россиян в первом периоде, тем более у них было много удалений. Во втором периоде игра выравнялась. В заключительном отрезке матча нам удалось вырвать победу, чему мы очень рады", - сказал американский хоккеист.

В четвертьфинале американцы 18 мая сыграют против финнов. В случае победы сборная США встретится в полуфинале с победителем матча Швейцария - Швеция. "Мы довольны, что смогли избежать игры против сборной Канады в четвертьфинале и полуфинале, команды такого уровня не должны попадать ранее финального матча. Сборная Финляндии играет очень вязко, против них нам будет непросто, будет тяжелый матч", - отметил Айкел.

В четвертьфинале также пройдут матчи Канада - Германия и Россия - Чехия. Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
3
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
4
Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"
5
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России
6
Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций
7
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама