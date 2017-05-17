Хоккеист сборной США Айкел: "Питтсбург" и "Нэшвилл" сыграют в финале Кубка Стэнли

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. "Питтсбург" и "Нэшвилл" сыграют в финале плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард "Баффало" и сборной США Джек Айкел.

В полуфинале турнира "Питтсбург" играет с "Оттавой" (счет в серии до четырех побед 1-1), "Нэшвилл" с "Анахаймом" (2-1). "Все четыре команды, выступающие в финалах конференций Кубка Стэнли, хороши. Но мне кажется, что в финале встретятся "Питтсбург и "Нэшвилл", - сказал Айкел.

Также форвард сборной США рассказал о прошедшем накануне матче группового этапа чемпионата мира с командой России (5:3).

"Вчера была отличная игра, мы здоров играли. Мы всегда хорошо начинаем, поэтому неудивительно, что удалось прижать россиян в первом периоде, тем более у них было много удалений. Во втором периоде игра выравнялась. В заключительном отрезке матча нам удалось вырвать победу, чему мы очень рады", - сказал американский хоккеист.

В четвертьфинале американцы 18 мая сыграют против финнов. В случае победы сборная США встретится в полуфинале с победителем матча Швейцария - Швеция. "Мы довольны, что смогли избежать игры против сборной Канады в четвертьфинале и полуфинале, команды такого уровня не должны попадать ранее финального матча. Сборная Финляндии играет очень вязко, против них нам будет непросто, будет тяжелый матч", - отметил Айкел.

В четвертьфинале также пройдут матчи Канада - Германия и Россия - Чехия. Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.