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Колобков: день массового футбола в России подогреет интерес к Кубку конфедераций и ЧМ

Спорт
17 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

День массового футбола УЕФА пройдет в субъектах Российской Федерации 20 мая

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Проведение дня массового футбола в России подогреет интерес к предстоящим в стране Кубку конфедерации и чемпионату мира по футболу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Лужники"

Всероссийский день массового футбола пройдет в "Лужниках" 20 мая

День массового футбола УЕФА пройдет в субъектах Российской Федерации 20 мая. Мероприятие проводится в России под патронатом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) седьмой год подряд.

"Остается всего месяц до Кубка конфедераций. Мы давно его ждали, активно к нему готовились, - подчеркнул Кололбков. - Проведение предстоящего праздника придаст интерес предстоящим в нашей стране Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу".

Центральный старт дня массового футбола будет организован на территории спорткомплекса "Лужники". В программе запланированы футбольный турнир среди любителей, матчи Московской школьной футбольной лиги, Кубок Российского футбольного союза по футболу среди спонсоров и партнеров, мастер-классы от ведущих футболистов.

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