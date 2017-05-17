Азиатская конфедерация футбола начнет расследование дела чиновника ФИФА

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Азиатская конфедерация футбола (АFК) проведет расследование дела бывшего президента Футбольной ассоциации Гуама и члена комитета по аудиту и соблюдению норм Международной федерации футбола (ФИФА) Ричарда Лая. Об этом сообщает пресс-служба АФК.

27 апреля 2017 года в суде Бруклина Лай признал себя виновным в том, что с 2011 по 2014 год он несколько раз брал взятки от различных футбольных функционеров. В 2011 году он получил $100 тысяч от чиновника АFК, который претендовал на пост президента ФИФА, в обмен на голос Лая. После суда в Бруклине ФИФА отстранила его на 90 дней от футбольной деятельности.

Кроме того, функционер, который также является гражданином США, признался в сокрытии иностранных банковских счетов и согласился выплатить более $1 млн в виде штрафов.

Рекомендацию об открытии расследования обстоятельств, связанных с судебным преследованием Лая, в АFК написал глава независимого комитета по этике Мохаммад Али Аль Камали. Камали был выбран на свою должность на прошлой неделе на 27-м конгрессе АFК в Бахрейне. "Утверждения, содержащиеся в обвинительном заключении Ричарда Лая, являются очень серьезными, если они обоснованы. АFК обязана расследовать это дело", - заявил Камали.

Сообщается, что АФК не будет сообщать какие-либо подробности или как-либо комментировать эту ситуацию, пока будет идти расследование.