Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 4 млн москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом

Спорт
17 мая, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Как отметил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, для этого правительство Москвы делает очень многое

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Свыше 4 миллионов жителей Москвы на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

"Более 4 миллионов москвичей на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом, - отметил Гуляев. - Для этого правительство Москвы делает очень многое, активно развивает спортивную инфраструктуру. В столице делаются беговые дорожки, спортивные площадки, в том числе для воркаута".

День открытия летнего спортивного сезона будет отмечаться в России 20 мая. Во всех субъектах Российской Федерации пройдут Спартакиады трудящихся, семейные старты, мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО, соревнования по национальным видам спорта и другие массовые физкультурные мероприятия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
3
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
4
Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"
5
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России
6
Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций
7
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама