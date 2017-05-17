Более 4 млн москвичей регулярно занимаются физкультурой и спортом

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Свыше 4 миллионов жителей Москвы на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

"Более 4 миллионов москвичей на регулярной основе занимаются физической культурой и спортом, - отметил Гуляев. - Для этого правительство Москвы делает очень многое, активно развивает спортивную инфраструктуру. В столице делаются беговые дорожки, спортивные площадки, в том числе для воркаута".

День открытия летнего спортивного сезона будет отмечаться в России 20 мая. Во всех субъектах Российской Федерации пройдут Спартакиады трудящихся, семейные старты, мероприятия по выполнению нормативов комплекса ГТО, соревнования по национальным видам спорта и другие массовые физкультурные мероприятия.