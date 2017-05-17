Мутко и Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, а также министр спорта России Павел Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил советник президента РФС Александр Мирзоян.

"В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта страны Павел Анатольевич Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Алексеевич Гуляев и министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков", - сказал Мирзоян.

Гуляев также подчеркнул, что руководители российского спорта будут участвовать в мероприятии не только как спикеры. "Наши руководители дали согласие принять участие в мероприятии. Притом не только в качестве спикеров, но и в качестве самих участников", - сказал Гуляев.

День массового футбола пройдет в различных субъектах России 20 мая. Организаторами этого мероприятия выступают Министерство спорта РФ и РФС при поддержке спортивных органов исполнительной власти субъектов России и региональных федераций футбола.