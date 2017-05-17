Мутко и Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая

IT-технологии для мусульман: от халяль-путеводителя до виртуального хаджаЭкономика и бизнес 17 мая, 15:20
Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизироваласьОбщество 17 мая, 15:11
Власти Москвы обнародовали данные опроса жителей сносимых пятиэтажекОбщество 17 мая, 15:11
Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностьюСпорт 17 мая, 14:59
Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премиюКультура 17 мая, 14:58
Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"Спорт 17 мая, 14:52
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и ТрампаПолитика 17 мая, 14:50
Не имеющим 25 лет стажа украинцам повысят пенсионный возрастМеждународная панорама 17 мая, 14:48
Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживаетсяСпорт 17 мая, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, а также министр спорта России Павел Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил советник президента РФС Александр Мирзоян.
"В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Леонтьевич Мутко, министр спорта страны Павел Анатольевич Колобков, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Алексеевич Гуляев и министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков", - сказал Мирзоян.
Гуляев также подчеркнул, что руководители российского спорта будут участвовать в мероприятии не только как спикеры. "Наши руководители дали согласие принять участие в мероприятии. Притом не только в качестве спикеров, но и в качестве самих участников", - сказал Гуляев.
День массового футбола пройдет в различных субъектах России 20 мая. Организаторами этого мероприятия выступают Министерство спорта РФ и РФС при поддержке спортивных органов исполнительной власти субъектов России и региональных федераций футбола.