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Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"

Спорт
17 мая, 14:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Владелец "Спартака" назвал ерундой слухи о неопределенном будущем итальянского тренера

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера не покинет команду и продолжит работу с ней в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС заявил владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года. Под руководством 53-летнего итальянца красно-белые досрочно выиграли чемпионат России сезона-2016/17. Ранее в СМИ появилась информация, что у Карреры есть предложение от клуба итальянской серии А.

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"Все слухи о его неопределенном будущем - ерунда. Уверен, Каррера останется в "Спартаке" на будущий год", - сказал Федун.

На вопрос, предложит ли "Спартак" тренеру новый контракт на улучшенных условиях, владелец клуба ответил: "Это наша внутренняя кухня, я такое раскрывать не буду".

"В чем феномен Карреры? Это прекрасная тренерская школа, которую он прошел с Антонио Конте. Каррера сам по себе очень амбициозный человек. Плюс, конечно, везучесть, которая в его профессии просто необходима", - сказал Федун.

Каррера пришел в "Спартак" в качестве помощника главного тренера в июле 2016 года, но спустя некоторое время после отставки Дмитрия Аленичева руководство клуба решило назначить его главным тренером. С 2009 по 2014 год Каррера работал в тренерском штабе "Ювентуса", с 2014 по 2016 год - в тренерском штабе сборной Италии.

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