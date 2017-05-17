Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностью

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Не все российские регионы в полной мере обеспечены плавательными бассейнами, работу по развитию профильной спортивной инфраструктуры необходимо продолжать. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
"Что касается количества плавательных бассейнов в стране, то пока в этом отношении решены далеко не все задачи, - сказал Колобков. - Мы принимаем заявки от регионов России на строительство бассейнов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
"Проводя совместно с Министерством образования РФ "Президентские спортивные игры", мы столкнулись с тем, что не так много детей в России занимаются плаванием, - добавил министр. - Обучение детей плаванию является одной из основных наших задач. И она тесно связана с созданием условий, строительством спортивных объектов".
ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
В рамках ФЦП, действовавшей в 2006-2015 гг., в регионах страны было построено порядка 80 бассейнов.