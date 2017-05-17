Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностью

Спорт
17 мая, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

В рамках ФЦП, действовавшей в 2006-2015 гг., в регионах страны было построено порядка 80 бассейнов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Колобков

Павел Колобков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Не все российские регионы в полной мере обеспечены плавательными бассейнами, работу по развитию профильной спортивной инфраструктуры необходимо продолжать. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Что касается количества плавательных бассейнов в стране, то пока в этом отношении решены далеко не все задачи, - сказал Колобков. - Мы принимаем заявки от регионов России на строительство бассейнов в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Смотрите также
Павел Колобков и Виталий Мутко (слева направо)

Мутко и Колобков примут участие в дне массового футбола 20 мая

"Проводя совместно с Министерством образования РФ "Президентские спортивные игры", мы столкнулись с тем, что не так много детей в России занимаются плаванием, - добавил министр. - Обучение детей плаванию является одной из основных наших задач. И она тесно связана с созданием условий, строительством спортивных объектов".

ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

В рамках ФЦП, действовавшей в 2006-2015 гг., в регионах страны было построено порядка 80 бассейнов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
2
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа
3
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
4
Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"
5
МИД ФРГ с беспокойством воспринял санкции Украины против России
6
Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций
7
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама