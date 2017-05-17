Колобков не сомневается в хорошей готовности России к проведению Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россия несомненно будет хорошо готова к проведению Кубка конфедераций по футболу и с организационной, и с технической стороны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"В начале июня все стадионы должны быть переданы оргкомитету. И они будут переданы. Нет никаких сомнений в том, что все будет и организационно, и технически готово", - сказал Колобков.

"Проект очень сложный, но сомнений нет - еще раз повторю. Мы буквально считаем дни до открытия Кубка конфедераций. Представители ФИФА работают уже практически на всех стадионах. Завершаются последние штрихи", - отметил министр спорта РФ.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.