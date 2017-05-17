Черчесов может сыграть в воротах сборной РФС в рамках соревнований дня массового футбола

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может сыграть вратаря сборной Российского футбольного союза (РФС) на соревновании в рамках дня массового футбола. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.
"В футбол сыграет Роман Широков. Могу приоткрыть небольшую завесу тайны - думаю, в воротах сборной РФС сыграет Станислав Черчесов, который продемонстрирует свое мастерство", - сказал Мирзоян.
День массового футбола пройдет в различных субъектах России 20 мая. Организаторами этого мероприятия выступают Министерство спорта РФ и РФС при поддержке спортивных органов исполнительной власти субъектов России и региональных федераций футбола.
Черчесов, вратарь по амплуа, во время футбольной карьеры выступал за сборные СССР, СНГ и России, московские "Спартак", "Локомотив" и другие команды.