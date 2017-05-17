Россиянин Кудряшов примет участие в программе WBC "Чистый бокс" перед боем с Дуродолой

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов примет участие в программе Всемирного боксерского совета (WBC) "Чистый бокс" в рамках боя с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WBC.

"Все боксеры из топ-15 обязаны принимать участие в программе "Чистый бокс", - сообщил собеседник агентства.

Программа "Чистый бокс" была запущена 1 октября 2016 году, она заключается в том, что боксеры должны пройти добровольное допинг-тестирование, иначе их исключают из рейтинга.

Реванш Кудряшов - Дуродола пройдет 3 июня в Ростове-на-Дону, победитель станет претендентом на титул WBC. Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и три поражения.

На счету 31-летнего Кудряшова по прозвищу "Русская кувалда" 20 побед (все - нокаутом) и одно поражение.