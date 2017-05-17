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Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить Слуцкий

Спорт
17 мая, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

За тур до конца чемпионата "Уотфорд" занимает 16-е место в Английской футбольной премьер-лиге, клуб потерпел пять поражений в последних пяти турах

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Вальтер Маццарри

Вальтер Маццарри

© EPA/WILL OLIVER

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Вальтер Маццарри покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Уотфорд" по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Уотфорда".

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Леонид Слуцкий

Times: Слуцкий является одним из главных кандидатов на пост тренера "Уотфорда"

Маццарри возглавил команду в мае 2016 года. За тур до конца чемпионата "Уотфорд" занимает 16-е место в Английской футбольной премьер-лиге, клуб потерпел пять поражений в последних пяти турах.

По данным британского издания Times, претендентом на должность наставника "Уотфорда" является бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Также он известен по работе главным тренером ФК "Москва" и самарских "Крыльев Советов".

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