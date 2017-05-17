Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить Слуцкий

Чешская постановочная группа представила оперу "Русалка" на Урале на языке оригиналаНовости Урала 17 мая, 16:50
Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в ПарижСпорт 17 мая, 16:47
"ВКонтакте" установила рекорд посещаемости среди украинцев за прошедшие суткиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:31
"Роснефть" попросит согласовать механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефтиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:30
Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тоннЭкономика и бизнес 17 мая, 16:29
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играхАрмия и ОПК 17 мая, 16:26
СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеровМеждународная панорама 17 мая, 16:24
НМТП в январе-апреле возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 26 млн тоннТранспорт 17 мая, 16:11
Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить СлуцкийСпорт 17 мая, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Вальтер Маццарри покинет пост главного тренера английского футбольного клуба "Уотфорд" по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Уотфорда".
Маццарри возглавил команду в мае 2016 года. За тур до конца чемпионата "Уотфорд" занимает 16-е место в Английской футбольной премьер-лиге, клуб потерпел пять поражений в последних пяти турах.
По данным британского издания Times, претендентом на должность наставника "Уотфорда" является бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 по лето 2016 года был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. Также он известен по работе главным тренером ФК "Москва" и самарских "Крыльев Советов".