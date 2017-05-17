Контрольно-счетная палата после Кубка конфедераций еще раз проверит стадион в Петебурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Петербурга после Кубка конфедераций еще раз более детально проверит строительство стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") на Крестовском острове. Об этом сообщил в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания города глава КСП Вадим Лопатников.
"Более детально мы вам это (итоги проверки стадиона) доложим в следующем году. Потому что после проведения Кубка конференций мы еще раз выйдем с проверкой на данный объект и доложим ситуацию, которая всех интересует, чтобы в 2018 году и общественность нашего города, и страны знали о ситуации, которая сейчас творится на данном стадионе. Я думаю, что ситуация, которая там есть, никого не удовлетворяет, нас, в том числе", - сказал он.
Лопатников отметил, что КСП совместно со Счетной палатой России начали проверку строительства стадиона еще четыре года назад. После петербургская КСП осуществляла мониторинг каждые полгода.
Ранее по итогам проверки у КСП Петербурга возникал ряд вопросов к властям города. В частности, они касались закупки оборудования за валюту и передачи ряда документов. Одну из очередных проверок предполагалось также провести в мае-июне.
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Окончательной называлась сумма 43 млрд рублей. 29 декабря 2016 г. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу - разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Вице-губернатор города Игорь Албин сообщал, что 2 июня будут завершены все работы по второму этапу - адаптации стадиона к требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).