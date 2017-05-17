Вручение трофеев на турнирах УЕФА будет проходить на поле

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Трофеи Лиги чемпионов, женской Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне будут вручаться капитанам команд на футбольном поле. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ссылаясь на решение президента организации Александера Чеферина.
Для этих целей были подготовленные специальные сцены, сбор которых займет менее пяти минут.
"Поле - это сцена для футболистов, будет правильно, если свои достижения они будут праздновать на нем, - сказал Чеферин. - Также смысл есть в том, чтобы чиновники спускались с трибун к игрокам, на арену, и отдавали дань уважения футболистам, вручая кубки и медали на поле. Спортсмены смогут праздновать победы на поле со своими товарищами по команде, на глазах у всех болельщиков, и им не надо будет прерываться для того, чтобы подняться на трибуны. Кроме того, все болельщики получат прекрасный обзор на церемонию вручения кубка, где бы они ни сидели на стадионе".
Ранее победителей мужской и женской Лиги чемпионов и Лиги Европы награждали на трибунах. Вручает трофей в руки капитана команды победителей президент УЕФА.