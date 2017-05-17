Николай Карполь назвал сборную России по волейболу фаворитом Кубка Ельцина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), знаменитый тренер Николай Карполь считает женскую сборную России фаворитом международного турнира Кубок Ельцина, который пройдет в Екатеринбурге. Такое мнение он высказал в среду в беседе с ТАСС.

"На Кубке Ельцина фаворитом, конечно, будет команда России. Хотя будут участвовать и серебряный призер Олимпиады сборная Сербии, и очень сильная команда Турции, но здесь наша команда фаворит. Как сыграют, посмотрим, все же это начало работы. Будут сложности в подготовке, но у нас хорошие игроки, опытный тренер, я думаю, что все будет в порядке", - сказал Карполь.

Он также отметил, что на восстановление игроков сборной после участия в чемпионате России и клубном чемпионате мира времени не хватает. "Спланировано не совсем хорошо, только закончились чемпионат страны и клубный чемпионат мира, в котором участвовала команда "Динамо" - костяк сборной России. Думаю, только с сегодняшнего дня они появятся на сборах, а 30 мая им уже играть квалификацию к чемпионату мира. На восстановление времени нет, у Владимира Кузюткина (главный тренер женской сборной России по волейболу - прим. ТАСС) сложная обстановка в подготовке команды к ближайшим соревнованиям", - подчеркнул Карполь.

Кубок Ельцина пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 июня, турнир состоится в 15-й раз. Свое участие в турнире подтвердили сборные Турции, Болгарии, Сербии и Казахстана, а также команда России. Ожидается, что турнир посетит Наина Ельцина.