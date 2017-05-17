Смит: Международный олимпийский комитет присматривается к киберспорту

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) вынужден искать точки соприкосновения с киберспортом, учитывая популярность, которую он получил в последние годы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
Международная федерация компьютерного спорта сейчас получает статус наблюдателя в "СпортАккорде" - международной организации, объединяющей международные федерации по видам спорта, и уже в следующем году может стать ее полноправным членом. Кроме того, киберспорт был включен в соревновательную программу Азиатских игр 2018 и 2022 годов.
"МОК уже присматривается к киберспорту, естественно, всем понятно, что это слишком массовый вид спорта и с ним надо учиться взаимодействовать. Я рассчитываю дожить до того момента, когда он будет включен в олимпийскую программу. Да, Олимпийские игры в последнее время немного себя дискредитировали, но я считаю, что киберспорт там будет. И это будет очень хорошо", - сказал Смит.