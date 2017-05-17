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"Тосно" не будет продлевать контракт с футболистом Логашовым

Спорт
17 мая, 16:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

25-летний Логашов перешел в "Тосно" на правах свободного агента зимой, подписав контракт до конца сезона

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно", вышедший в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), не будет продлевать контракт с защитником Арсением Логашовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор тосненского клуба Вячеслав Матюшенко.

25-летний Логашов перешел в "Тосно" на правах свободного агента зимой, подписав контракт до конца сезона.

"У него заканчивается контракт, который, скорее всего, продлен не будет. Он особо себя не проявил", - сказал Матюшенко.

Логашов играл за московский "Локомотив" с 2013 года до зимы 2016-го. В сезоне-2013/14 он был в аренде в "Ростове".

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