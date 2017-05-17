Шишкин: футболисты "Краснодара" будут играть на победу в матче с "Зенитом"

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. "Краснодар" будет играть на победу в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с петербургским "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал защитник краснодарской команды Роман Шишкин.
Матч пройдет в среду в Петербурге на стадионе "Петровский". Начало - в 19:30 мск.
"Мы готовы дать бой "Зениту". В команде все понимают, что осталось всего две игры до конца первенства, а ближайший матч - самый важный. Ни для кого не секрет, что мы хотим остаться в зоне еврокубков, поэтому будем стараться достичь результата", - сказал Шишкин.
"Мы в любом случае будем играть на победу, но это будет непросто. Посмотрим, как будет складываться матч, и уже от этого будем отталкиваться. Ожидаю жаркую встречу. И нам, и им нужны очки, болельщикам в любом случае будет интересно", - добавил футболист.
"Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице после 28 туров, опережая на одно очко грозненский "Терек". Для того, чтобы принять участие в Лиге Европы сезона-2017/18, краснодарской команде нужно завершить чемпионат в четверке лучших. "Зенит" идет на третьей позиции, чтобы сыграть в Лиге чемпионов-2017/18 ему нужно закончить первенство на втором месте. От ЦСКА, идущего на второй строчке", "Зенит" отстает на одно очко.