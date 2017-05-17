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"Томь" уступила "Крыльям Советов" и продлила безвыигрышную серию в РФПЛ до девяти матчей

Спорт
17 мая, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:2

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Болельщики "Крыльев Советов"

Болельщики "Крыльев Советов"

© ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Томь" со счетом 0:2 на своем поле уступила самарским "Крыльям Советов" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Томский клуб не может победить в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) на протяжении девяти матчей кряду.

В составе самарцев забитыми мячами отметились Джанни Бруно (5-я минута) и Сергей Корниленко (80).

После 29 туров "Крылья Советов" с 28 очками занимают в таблице 13-е место, которое позволяет побороться за право остаться в РФПЛ в стыковых матчах против команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Самарский клуб на два очка отстает от махачкалинского "Анжи", который расположился на 12-й позиции, позволяющей избежать стыковых встреч. "Томь" уже потеряла шансы сохранить прописку в высшем дивизионе. Томичи занимают 16-е место с 14 очками.

В последнем туре "Крылья Советов" примут грозненский "Терек". "Томь" на своем поле встретится с "Краснодаром". Оба матча пройдут 21 мая.

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