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Шишкин не исключил варианта, при котором останется в ФК "Краснодар"

Спорт
17 мая, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Защитник перешел в "Краснодар" из "Локомотива" в январе на правах аренды до конца сезона-2016/17

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Роман Шишкин

Роман Шишкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник Роман Шишкин не исключает, что останется в футбольном клубе "Краснодар". Об этом игрок сказал ТАСС.

Шишкин перешел в "Краснодар" из "Локомотива" в январе на правах аренды до конца сезона-2016/17.

"По истечении арендного договора я должен вернуться в "Локомотив". Дальше буду обсуждать с руководством и тренерским штабом свое будущее", - сказал Шишкин.

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Роман Шишкин

Футболист Шишкин заявил, что после возвращения в "Локомотив" будет искать себе новый клуб

"Что касается "Краснодара", то мне здесь очень нравится, - продолжил он. - У меня сложились хорошие взаимоотношения с руководством клуба, тренерским штабом и игроками. Не исключаю варианта, что могу здесь остаться, но пока ничего конкретного сказать не могу. По условиям арендного соглашения, в конце сезона я должен вернуться в "Локомотив", а там будет видно".

"Я не считаю, что дорога в "Локомотив" для меня закрыта. Я на протяжении многих лет выступал за клуб и был действительно счастлив в команде, мы вместе выиграли Кубок России и бронзовые медали чемпионата. Зимой была одна ситуация, сейчас она может измениться, но здесь не все зависит от меня. Посмотрим, как сложится наш разговор с руководством и тренерским штабом", - подытожил игрок.

Слова Глушакова следует воспринимать только как шутку

Во вторник капитан московского "Спартака" Денис Глушаков в интервью клубной пресс-службе рассказал, что в личном разговоре с ним Шишкин поздравил красно-белых с чемпионством и отметил, что не прочь перейти в столичную команду.

"Мы с Денисом друзья, часто общаемся. Он стал чемпионом в этом году и я, конечно, рад за него. Мы не раз вспоминали то время, когда играли вместе за один клуб, обсуждали, что было бы здорово когда-нибудь снова встретиться в одной команде", - отметил Шишкин.

"Но слова Глушакова про то, что я хочу в "Спартак", стоит воспринимать как шутку. Я бы сказал, что хочу играть в составе сильного амбициозного клуба и прогрессировать. И я рад, что именно в таких клубах я выступаю на протяжении своей карьеры", - добавил он.

В текущем сезоне Шишкин провел за "Краснодар" шесть матчей. В игре против "Амкара" (27 апреля) защитник получил травму колена, из-за которой вынужден был пропустить три встречи чемпионата России. В "Локомотиве" в первой части сезона защитник сыграл в 12 матчах.

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