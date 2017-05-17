Шишкин: отсутствие лидеров у немцев не повлияет на зрелищность Кубка конфедераций

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Отсутствие лидеров в составе сборной Германии не скажется на зрелищности матчей на предстоящем Кубке конфедерации по футболу. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной России Роман Шишкин.

В среду сборная Германии опубликовала состав на Кубок конфедераций, который состоится в России. На турнир не приедут защитник Жером Боатенг, полузащитники Месут Озил ("Арсенал"), Тони Кроос ("Реал"), Сами Хедира ("Ювентус"), Марко Ройс ("Боруссия", Дортмунд), нападающий Томас Мюллер ("Бавария") и вратарь Мануэль Нойер ("Бавария").

"Не стоит акцентировать на этом внимание, у нас свои задачи. Значит, их тренерский штаб так решил. А что касается нас, то мы впервые участвуем в турнире такого масштаба, поэтому будем выступать боевым составом", - сказал Шишкин.

"Не думаю, что зрелищность турнира сильно пострадает, у немцев много сильных игроков", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Сборная Германии встретится в группе В с командами Чили, Камеруна и Австралии.