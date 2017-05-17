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Матюшенко: "Петровский" является единственным вариантом для домашних матчей "Тосно"

Спорт
17 мая, 17:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что "Тосно", как клуб из Ленинградской области, должен проводить свои домашние матчи в том регионе, где зарегистрирован

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Стадион "Петровский"

Стадион "Петровский"

© ТАСС/Юрий Белинский

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Санкт- петербургский стадион "Петровский" является единственным вариантом для проведения домашних матчей "Тосно", вышедшего в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

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Сергей Прядкин

Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрирован

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что "Тосно", как клуб из Ленинградской области, должен проводить свои домашние матчи в том регионе, где зарегистрирован. При этом Матюшенко отмечал, что для того, чтобы пройти лицензирование, "Тосно", который проводил свои домашние матчи на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде, заявит стадион "Звезда" в Перми в качестве второго резервного. Первым резервным должен был стать "Петровский", с которым планировалось заключить договор после Кубка конфедераций.

"У нас только один стадион, который подходит под регламент, - "Петровский", альтернатив нет. Мы сейчас готовим договор с "Петровским"; если он у нас будет, то нам дадут лицензию, и никаких проблем не будет. Мы этот процесс ускорили, и должны подписать бумаги на этой неделе. "Звезда" была только запасным вариантом", - сказал Матюшенко.

"Стадион "Звезда" в Перми - это не наш регион. По арене в Новгороде пока ничего не получается, потому что там нет нужной категории. Когда она будет, это еще вопрос, это произойдет после того, как приедет комиссия по лицензированию, а это будет через полтора-два месяца. Перед этим новгородский стадион еще нужно достроить", - добавил гендиректор.

Стадион "Электрон" в Великом Новгороде сейчас вмещает около трех тысяч человек. Для участия в РФПЛ арена будет реконструирована, будет увеличена вместимость.

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