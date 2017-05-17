Блэшилл: сборная России остается самой опасной командой на чемпионате мира по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею остается самой опасной командой на чемпионате мира и фаворитом турнира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной США Джефф Блэшилл.

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США. По итогам предварительного раунда россияне заняли второе место в группе А, первыми стали американцы.

"У России превосходная команда, она очень опасна и имеет прекрасное нападение. Вероятно, российская сборная самая опасная на турнире. У них были отличные возможности во втором периоде, но нас спасал вратарь Ховард. Россияне по-прежнему остаются фаворитами турнира", - сказал Блэшилл.

"Уровень нашей игры растет с каждым матчем. Мы проделали отличную работу, сумев закрыть российских игроков. Я доволен тем, как мы провели матч", - добавил специалист.

В четвертьфинале 18 мая американцы встретятся с командой Финляндии. "На чемпионате не осталось слабых команд, все матчи будут сложные, как и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). У нас хорошие шансы в игре против финнов, надеюсь, мы сможем показать хороший хоккей и победить. У нас много молодых и талантливых игроков, они выкладываются в матчах на сто процентов", - считает Блэшилл.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.