Канадский хоккеист Ли надеется встретиться со сборной России в полуфинале ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадский защитник Крис Ли выразил надежду, что национальная сборная встретится с командой России в полуфинале чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.
В четвертьфинале турнира россияне встретятся с чехами, канадцы - с немцами. В случае успеха сборные России и Канады сыграют друг против друга в полуфинале. Минувший сезон Ли провел в магнитогорском "Металлурге".
"Желаю удачи сборной России, но и канадской команде тоже. Надеюсь, мы сыграем с россиянами в полуфинале в Кельне", - сказал хоккеист.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Четвертьфинальные матчи турнира состоятся 18 мая, полуфиналы - 20 мая.