Скрипченко: необходимость победы довлела над "Крыльями Советов" в матче с "Томью"

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ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Игра чемпионата России с "Томью" выдалась нервной для футболистов самарских "Крыльев Советов", поскольку им нужна была только победа в непростой турнирной ситуации, сообщил после матча журналистам главный тренер самарской команды Вадим Скрипченко.
В среду "Томь" со счетом 0:2 на своем поле уступила "Крыльям Советов". После 29 туров самарский клуб с 28 очками занимает в таблице 13-е место, которое позволяет побороться за право остаться в высшем дивизионе в стыковых матчах против команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Понятно, что класс нашей команды сегодня повыше, но было психологическое давление - во что бы то ни стало нам нужна была победа, и это довлело. Поэтому во втором тайме до забитого второго мяча была очень нервная игра. Путем замен, я считаю, нам удалось освежить игру", - сказал он.
В то же время он отметил, что "Томь", которая потеряла шансы остаться в премьер-лиге, действовала раскрепощенно, "не оглядываясь на свои ворота".
"В целом я благодарен команде, что в непростой турнирной ситуации мы с достоинством вышли победителем в Томске, где "Томь" никому без боя не отдает очки. Очень интересно действуют эти молодые парни", - добавил Скрипченко, отметив, что его команда "заслуженно победила".