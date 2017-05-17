Симонян: сборная Германии по футболу будет интересна на Кубке конфедераций и без лидеров

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отсутствие лидеров в составе сборной Германии на Кубке конфедераций не скажется на уровне интереса болельщиков к этой команде. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

В среду сборная Германии опубликовала состав на Кубок конфедераций, который состоится в России. На турнир не приедут вратарь Мануэль Нойер ("Бавария"), защитники Жером Боатенг и Матс Хуммельс (оба - "Бавария"), полузащитники Месут Озил ("Арсенал"), Тони Кроос ("Реал"), Сами Хедира ("Ювентус"), Марко Ройс ("Боруссия", Дортмунд), нападающий Томас Мюллер ("Бавария").

"Можно понять тренера, который хочет просмотреть новых кандидатов. Для него возможности игроков, которых он не вызвал, абсолютно ясны, поэтому он, наверное, хочет на таком серьезном турнире попробовать новых футболистов. Не думаю, что это игнорирование Кубка конфедераций", - поделился мнением Симонян.

"Думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен. Нашего любителя футбола сложно понять, некоторые могут расстроиться отсутствием ряда игроков, а некоторые будут рады возможности посмотреть на будущих звезд футбола. Тренер комплектует команду, он же несет ответственность за результат", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Сборная Германии встретится в группе В с командами Чили, Камеруна и Австралии.