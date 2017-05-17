Петракову не понравилась игра опытных футболистов "Томи" в матче с "Крыльями Советов"

ТОМСК, 17 мая. /ТАСС/. Опытные футболисты "Томи" сыграли не на должном уровне в матче с самарскими "Крыльями Советов". Такое мнение журналистам после матча высказал главный тренер томской команды Валерий Петраков.

"Томь" со счетом 0:2 на своем поле уступила "Крыльям Советов" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

"Надеялся на лучший результат, конечно, - сказал Петраков после матча. - Неплохо выглядели - и по движению, и по организации игры, но в этом матче, как ни странно, все решило исполнительское мастерство. И, конечно, мне не очень понравились наши опытные ребята. Наши лидеры играли на очень низком уровне, причем все, это один из главных вопросов".

"Не знаю, с чем это связано, не могу объяснить, - добавил тренер. - Мы ни в чем Самаре не уступили".

Петраков также рассказал о встрече с президентом клуба, губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, которая состоялась во вторник. "Принято решение, что продолжу дальше работать с командой. 10 или 12 июня будем начинать тренироваться в Томске, в это время мы сможем подписать контракт", - рассказал Петраков.

Также, по его словам, он обговорил с губернатором финансовые детали и вопрос о детской спортивной школе. "Думаю, что будут достаточно большие перемены в этом направлении, потому что много чего не хватает - квалифицированных специалистов, методистов. Этими вопросами надо серьезно заниматься, он (губернатор) попросил, чтобы я все эти вопросы курировал", - резюмировал Петраков.