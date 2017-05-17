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Белорусский "Неман" попал в группу C хоккейной Лиги чемпионов

Спорт
17 мая, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Групповой этап турнира пройдет с 24 августа по 11 октября

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Белорусский клуб "Неман" (Гродно) сыграет в группе С хоккейной Лиги чемпионов. Итоги жеребьевки приводит пресс-служба лиги.

Также в группу С попали "Ювяскюля" (Финляндия), "Цуг" (Швейцария) и "Вена Кэпиталз" (Австрия). В группе А сыграют "Банска Быстрица" (Словакия), "Гриззлис Вольфсбург" (Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Таппара" (Финляндия). В группе B - "Ставангер Ойлерз" (Норвегия), "Мальме" (Швеция), "Калпа" (Финляндия), "Комета Брно" (Чехия). В группе D - "Эсбьерг Энерджи" (Дания), "Оцеларжи" (Чехия), "Адлер Мангейм" (Германия), ХВ-71 (Швеция).

В группу E попали "Кардифф Дэвилс" (Великобритания), "Давос" (Швейцария), "Били Тигржи" (Чехия), "Векше" (Швеция). В группу F - "Кардифф Дэвилз" (Великобритания), "Маунтфилд" (Чехия), ТПС (Финляндия), "Берн" (Швейцария). В группу G - "Комарх Краков" (Польша), ХИФК (Финляндия), "Брюнес" (Швеция), "Ред Булл Мюнхен" (Германия). В группу H - "Гап" (Франция), "Клагенфурт" (Австрия), "Цюрих Лайонс" (Швейцария), "Фрелунда" (Швеция).

Групповой этап Лиги чемпионов пройдет с 24 августа по 11 октября. В плей-офф, который начнется 31 октября, выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Финал Лиги чемпионов состоится 6 февраля 2018 года.

Турнир проводится с сезона-2014/15. Учредителями являются 26 клубов, шесть европейских лиг и Международная федерация хоккея (IIHF). Клубы-учредители ежегодно участвуют в турнире. Помимо них, в Лиге чемпионов играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка. Действующим победителем турнира является "Фрелунда".

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