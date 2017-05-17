Матч за Суперкубок России по футболу 2017 года пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив"

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч за Суперкубок России по футболу в нынешнем сезоне пройдет 14 июля на московском стадионе "Локомотив". Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

В матче встретятся чемпион России "Спартак" и обладатель Кубка страны "Локомотив".

"Суперкубок России пройдет на стадионе "Локомотив" 14 июля", - сказал Прядкин.

Трофей разыгрывается с 2003 года. Первый матч за Суперкубок состоялся между обладателем Кубка России ЦСКА и чемпионом России "Локомотивом". Стадион в Черкизове примет матч за Суперкубок в пятый раз. Помимо "Локомотива", игры принимали московские "Лужники", краснодарский стадион

"Кубань", самарский "Металлург", "Олимп-2" (Ростов-на-Дону) и "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Шесть раз обладателем трофея становился московский ЦСКА, четыре раза - санкт-петербургский "Зенит", по два - московский "Локомотив" и казанский "Рубин".