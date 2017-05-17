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Женская сборная России по биатлону будет усилена тренером по физподготовке

Спорт
17 мая, 18:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов заявил, что Союзу биатлонистов России тяжело далось решение о его назначении тренером женской сборной

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб женской сборной России по биатлону будет усилен специалистом по физической подготовке. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской национальной команды Сергей Коновалов.

Женская сборная России во вторник приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе Алтайского края под руководством Коновалова, о назначении которого стало известно в тот же день.

"Серьезных изменений в нашем тренерском штабе не планируется, единственное, будет одно дополнение - появится тренер по функциональной подготовке, который будет помогать нам с силовыми тренировками и техникой", - сказал Коновалов.

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Сергей Коновалов

Коновалов назначен старшим тренером женской сборной России по биатлону

Тренер заявил, что Союзу биатлонистов России тяжело далось решение о его назначении тренером женской сборной. Словенский специалист Владимир Королькевич, который еще недавно был главным кандидатом на пост тренера женской команды, не был проинформирован руководством СБР о принятом решении.

"Ситуация непростая, руководству решение о моем назначении на пост старшего тренера далось, видимо, очень тяжело, поскольку ситуация с женской командой сейчас оставляет желать лучшего. Но решение принято, так что будем работать, что мы уже и начали, приступив к тренировкам в Белокурихе", - сказал Коновалов.

Собеседник агентства считает, что тренерскому штабу по силам улучшить результаты женской команды, которые после Олимпийских игр в Сочи с каждым сезоном становились все хуже.

"Работа в этом направлении ведется, мы подключили много сил: активно нам помогает аналитический отдел, который изучает информацию по предыдущим сезонам. Идет мозговой штурм и анализ всего того, что мы имеем на данный момент. Думаю, что мы найдем то зерно, которое позволит нам показать достойный результат в следующем сезоне", - сказал тренер.

В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Ирина Старых, Екатерина Юрлова и Ольга Подчуфарова пропускают сбор в Белокурихе по согласованию с тренерским штабом - планируется, что они присоединятся к команде на следующих сборах.

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