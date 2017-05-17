Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Жуков планирует выйти на поле "Открытие-Арены" в честь чемпионства "Спартака"

Спорт
17 мая, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Глава ОКР выделил в составе "Спартака" полузащитников Дениса Глушакова и Романа Зобнина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Заместитель председателя Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков планирует выйти на поле "Открытие-Арены" вместе с болельщиками московского "Спартака" в честь чемпионства команды. Об этом Жуков заявил журналистам.

Смотрите также
Массимо Каррера

Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"

В среду "Спартак" в рамках 29-го тура чемпионата России примет "Терек". После окончания встречи клуб организует безопасный проход болельщиков на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу в турнире вместе с командой.

"Для меня чемпионство "Спартака" - это радость. Конечно, я попробую выйти на поле после свистка. Сегодня будет большой праздник. "Спартак" в этом году заслужил победу", - сказал Жуков.

"Когда "Спартак" стал чемпионом, я был дома. Но всегда был уверен, что если даже "Зенит" выиграет, "Спартак" все равно будет чемпионом. Лучшие игроки для меня - Глушаков и Зобнин, все ребята себя проявили", - добавил глава ОКР.

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).

"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной США
11
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
15
Без поражений: российские хоккеисты выиграли шестой матч подряд на ЧМ
12
Фоторепортаж: совещание об обеспечении условий для подготовки спортивных сборных команд РФ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки
2
История отмены визового режима между ЕС и Украиной. Досье
3
Эксперты предложили к 2020 году ввести санкции для ТВ за показ распития алкоголя
4
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
5
ЦБ выявил нарушения в продаже электронных ОСАГО у крупнейших страховщиков
6
Литва стала самой пьющей страной мира по версии ВОЗ
7
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама