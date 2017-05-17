Александр Жуков планирует выйти на поле "Открытие-Арены" в честь чемпионства "Спартака"

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Заместитель председателя Госдумы и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков планирует выйти на поле "Открытие-Арены" вместе с болельщиками московского "Спартака" в честь чемпионства команды. Об этом Жуков заявил журналистам.

В среду "Спартак" в рамках 29-го тура чемпионата России примет "Терек". После окончания встречи клуб организует безопасный проход болельщиков на поле, чтобы они смогли отпраздновать победу в турнире вместе с командой.

"Для меня чемпионство "Спартака" - это радость. Конечно, я попробую выйти на поле после свистка. Сегодня будет большой праздник. "Спартак" в этом году заслужил победу", - сказал Жуков.

"Когда "Спартак" стал чемпионом, я был дома. Но всегда был уверен, что если даже "Зенит" выиграет, "Спартак" все равно будет чемпионом. Лучшие игроки для меня - Глушаков и Зобнин, все ребята себя проявили", - добавил глава ОКР.

"Спартак" выиграл чемпионат России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после того, как "Зенит" 7 мая потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1).

"Спартак" стал чемпионом России в 10-й раз. Ранее ему это удавалось в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.