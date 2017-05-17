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Мутко считает Глушакова лучшим футболистом чемпионата России нынешнего сезона

Спорт
17 мая, 19:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Глушаков в нынешнем сезоне провел в чемпионате 23 матча, в которых забил шесть мячей

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Денис Глушаков

Денис Глушаков

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков является лучшим футболистом чемпионата России сезона-2016/17. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Спартак" в нынешнем сезоне досрочно завоевал титул чемпиона страны, кубок команде будет вручен в среду после матча 29-го тура с "Тереком".

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"Спартак" всем все доказал, будет хорошая игра. Если "Терек" зацепится, то может испортить праздник? Здесь главное - спортивная борьба. "Терек" имеет хорошие шансы попасть в еврокубки и будет биться до конца", - сказал Мутко.

"Почему "Спартак" не поздравили ЦСКА и "Зенит"? Мы одна семья, нужно относиться уважительно ко всем, особенно к тем, кто выигрывает", - добавил Мутко.

"Кто лучший игрок сезона? На мой взгляд, Глушаков", - сказал глава РФС.

Глушаков в нынешнем сезоне провел в чемпионате 23 матча, в которых забил шесть мячей.

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