Мутко считает Глушакова лучшим футболистом чемпионата России нынешнего сезона

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков является лучшим футболистом чемпионата России сезона-2016/17. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Спартак" в нынешнем сезоне досрочно завоевал титул чемпиона страны, кубок команде будет вручен в среду после матча 29-го тура с "Тереком".
"Спартак" всем все доказал, будет хорошая игра. Если "Терек" зацепится, то может испортить праздник? Здесь главное - спортивная борьба. "Терек" имеет хорошие шансы попасть в еврокубки и будет биться до конца", - сказал Мутко.
"Почему "Спартак" не поздравили ЦСКА и "Зенит"? Мы одна семья, нужно относиться уважительно ко всем, особенно к тем, кто выигрывает", - добавил Мутко.
"Кто лучший игрок сезона? На мой взгляд, Глушаков", - сказал глава РФС.
Глушаков в нынешнем сезоне провел в чемпионате 23 матча, в которых забил шесть мячей.