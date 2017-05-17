Жуков: гендиректор РУСАДА будет назначен в июне

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет замещена в июне. Об этом журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В среду в Монреале пройдет заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет обсуждаться вопрос частичного восстановления РУСАДА.

"Сейчас важные решения должна принять WADA. Какие решения ждать? Разрешение РУСАДА брать допинг-пробы, а что касается генерального директора, то, думаю, вопрос решится в течение месяца. До конца мая вряд ли, очень много людей на конкурс, вопрос решится в июне ", - сказал Жуков.

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершился 31 марта, на этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке. В связи с большим числом поданных заявок срок работы комиссии по отбору кандидатуры на пост генерального директора был продлен по решению наблюдательного совета, и решение будет принято уже после совета учредителей WADA.