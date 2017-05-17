Прядкин: "Зенит" правильно сделал, что перенес матч с "Краснодаром" на "Петровский"

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МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" поступил правильно, перенеся домашний матч чемпионата России с "Краснодаром" на стадион "Петровский", потому что на арене "Санкт-Петербург" нужно подготовить газон для Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Матч 29-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" должен был пройти в среду на новом стадионе "Санкт-Петербург", но из-за плохого состояния поля игру было решено перенести на "Петровский", на котором петербургский клуб выступал ранее.
"Основным стадионом у "Зенита" был заявлен "Петровский", поэтому с точки зрения регламента нет никаких нарушений. Туда выезжали представители Российского футбольного союза, РФПЛ, оргкомитета "Россия-2018", и я думаю, правильно сделали, потому что есть возможность подготовить газон на стадионе "Санкт-Петербург" более качественно. Там проведено много мероприятий - два матча, концерты, поэтому, думаю, вопросы с количеством тестовых матчей с ФИФА улажены", - сказал Прядкин.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля текущего года. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира, в частности, игру открытия и финал.