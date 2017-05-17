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"Оренбург" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России

Спорт
17 мая, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Болельщики ФК "Оренбург"

Болельщики ФК "Оренбург"

© ФК "Оренбург"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Оренбург" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Оренбурге.

В составе хозяев мяч забил Вадим Афонин на 90-й минуте, гости ответили точным ударом Александра Сухова (90).

"Уфа" занимает восьмое место в чемпионате (40 очков). "Оренбург" сохранил 14-е место (27).

В последнем туре, который состоится 21 мая, "Уфа" примет "Урал", "Оренбург" сыграет дома против "Ростова".

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