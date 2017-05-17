"Локомотив" в меньшинстве победил "Урал" в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал гостевую победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России.

Голы в составе победителей забили Неманья Пейчинович (33-я минута) и Мануэл Фернандеш (44, с пенальти). На 78-й минуте автоголом отметился защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия. На 61-й минуте полузащитник гостей Антон Миранчук получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Локомотив" вышел на седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. "Урал" с 30 баллами идет 11-м. В заключительном туре "Урал" 21 мая сыграет в гостях с "Уфой", в тот же день "Локомотив" примет санкт- петербургский "Зенит".