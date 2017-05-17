Семин: "Локомотиву" было непросто победить в матче с "Уралом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Футбольному клубу "Локомотив" было непросто победить в матче 29-го тура чемпионата России с "Уралом". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Юрий Семин.

В среду "Локомотив" одержал гостевую победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1.

"Мы провели хороший первый тайм, много комбинировали. Проблемы начались после удаления Антона Миранчука. Ему нужно было наносить удар, а не падать, судья справедливо дал вторую желтую карточку. "Урал" обыграть было непросто", - сказал Семин.

Тренер отметил, что футболисты "Локомотива" были в хорошем психологическом состоянии. "Игра была непростая", - подчеркнул Семин.