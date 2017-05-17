Семин: футболист "Локомотива" Ари пропустил матч с "Уралом" из- за микротравмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Бразильский форвард московского "Локомотива" Ари пропустил матч с "Уралом" в Екатеринбурге из-за микротравмы, а не из-за инцидента с нападающим екатеринбургского клуба Романом Павлюченко. Об этом после игры сообщил журналистам главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Московский клуб одержал гостевую победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России.

"У Ари микротравма, мы не стали рисковать. Неужели вы думаете, что Ари кого-то испугался? Ари такой парень, который ничего не боится. У него такая комплекция, кого он может бояться?" - сказал Семин.

В конце финального матча Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом", который прошел на сочинском стадионе "Фишт" 2 мая, футболисты устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской - Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно.

По итогам встречи Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей Кубка России каждого. Павлюченко дисквалифицирован на два матча Кубка России и две игры условно за публичные оскорбительные высказывания в адрес Ари.

"Инциденту в финале Кубка России не стоит предавать большого значения"

Семин считает, что этому инциденту во время финального матча Кубка России не стоит предавать большого значения.

"Это часть футбола, не стоит предавать этому большое значение. Были возбужденные игроки одной и другой команды. Все-таки, они год шли к этому финалу, и ничего страшного не произошло, думаю все нормально", - сказал Семин.

Он добавил, что футболисты двух клубов как дружили, так и будут дружить. "Кто-то высказался не очень корректно, но пресса все еще и приукрасила. У нас как нормальные отношения были с Тархановым (главным тренером "Урала" - прим. ТАСС), так они и есть", - добавил Семин.