Тарханов: футболисты "Урала" еще не восстановились психологически после матча с "Зенитом"

Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата РоссииСпорт 17 мая, 21:22
"Спартак" установил рекорд РФПЛ по количеству домашних побед за сезонСпорт 17 мая, 21:22
В работе мессенджера WhatsApp вновь произошел сбойЭкономика и бизнес 17 мая, 21:18
Fox News не подтвердил переход ведущей на должность пресс-секретаря Белого домаМеждународная панорама 17 мая, 21:07
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуанойПроисшествия 17 мая, 20:55
Открылся 70-й Каннский фестивальКультура 17 мая, 20:48
Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек" был приостановлен из-за задымленияСпорт 17 мая, 20:47
Американский мотогонщик Хэйден попал под машину во время велопрогулкиСпорт 17 мая, 20:43
ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсовМеждународная панорама 17 мая, 20:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" не до конца восстановились психологически после матча с санкт-петербургским "Зенитом", это повлияло на исход матча против московского "Локомотива". Об этом сообщил журналистам главный тренер уральцев Александр Тарханов.
В среду "Локомотив" одержал гостевую победу над "Уралом" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России.
"Мы хорошо провели первые двадцать минут. Но после первого пропущенного гола немного сломились, после удаления Антона Миранчука вновь воспряли духом. Ситуация в клубе надломилась после матча с "Зенитом", команда еще не до конца восстановилась", - сказал Тарханов.
22 апреля матч на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") обернулся судейским скандалом. "Зенит" во встрече 24-го тура со счетом 2:0 обыграл "Урал", арбитр Алексей Еськов показал три красные карточки футболистам гостей.