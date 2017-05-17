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Тарханов: футболисты "Урала" еще не восстановились психологически после матча с "Зенитом"

Спорт
17 мая, 20:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

В среду "Локомотив" одержал гостевую победу над "Уралом" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" не до конца восстановились психологически после матча с санкт-петербургским "Зенитом", это повлияло на исход матча против московского "Локомотива". Об этом сообщил журналистам главный тренер уральцев Александр Тарханов.

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Футболисты "Локомотива"

"Локомотив" в меньшинстве победил "Урал" в матче чемпионата России

В среду "Локомотив" одержал гостевую победу над "Уралом" со счетом 2:1 в матче 29-го тура чемпионата России.

"Мы хорошо провели первые двадцать минут. Но после первого пропущенного гола немного сломились, после удаления Антона Миранчука вновь воспряли духом. Ситуация в клубе надломилась после матча с "Зенитом", команда еще не до конца восстановилась", - сказал Тарханов.

22 апреля матч на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена") обернулся судейским скандалом. "Зенит" во встрече 24-го тура со счетом 2:0 обыграл "Урал", арбитр Алексей Еськов показал три красные карточки футболистам гостей.

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