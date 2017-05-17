Тренер: опыт сыграет на руку финским хоккеистам в матче ЧМ с американцами

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной Финляндии более опытные, чем игроки команды США, это станет их преимуществом в четвертьфинале чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер финской команды Лаури Марьямяки.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира США - Финляндия состоится 18 мая в Кельне.

"Американская команда показывает качественный хоккей на этом чемпионате. Мы должны показать свою лучшую игру, если хотим победить. Мы неважно начали турнир - проиграли, к примеру, Франции. Но я уверен в нашей команде, мы покажем борьбу в завтрашнем матче", - сказал Марьямяки.

"Мы должны сыграть дисциплинированно, чтобы сдержать атаки американской сборной. Конечно, наше преимущество в опыте игроков. Думаю, это может нам помочь", - добавил специалист.

Также Марьямяки рассказал о качестве льда на "Ланксесс- Арене" в Кельне. "Качество льда здесь нас устраивает. Не знаю, какие были проблемы с ним, но во Франции тоже было не все в порядке", - сказал главный тренер.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.