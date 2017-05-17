Американский мотогонщик Хэйден попал под машину во время велопрогулки

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года Ники Хэйден попал под машину во время велосипедной прогулки в пригороде итальянского Римини. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний американец был госпитализирован с травмами головы и грудной клетки, его состояние оценивается как тяжелое.

Хэйден выступал в MotoGP с 2003 по 2015 год. В 2006 году гонщик стал чемпионом в составе команды Honda. С 2016 года Хэйден выступает в классе Superbike, в текущем сезоне он занимает 13-е место. Следующий этап чемпионата пройдет 27-28 мая в английском Донингтоне.