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Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек" был приостановлен из-за задымления

Спорт
17 мая, 20:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и грозненским "Тереком" был приостановлен на короткое время из-за задымления после использования болельщиками красно- белых пиротехники, передает корреспондент ТАСС.

Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты. После игры московскому клубу будет вручен кубок за победу в чемпионате России.

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