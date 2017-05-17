Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек" был приостановлен из-за задымления

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и грозненским "Тереком" был приостановлен на короткое время из-за задымления после использования болельщиками красно- белых пиротехники, передает корреспондент ТАСС.

Встреча была приостановлена на 48-й минуте и возобновилась через две минуты. После игры московскому клубу будет вручен кубок за победу в чемпионате России.