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Сятери: сборной Финляндии по силам обыграть американцев в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Спорт
17 мая, 20:53 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Вратарь финской команды, выступавший в прошлом сезоне за подольский "Витязь", поделился мыслями о своем будущем клубе

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КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Финляндии по силам обыграть команду США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал вратарь финской команды Харри Сятери.

Четвертьфинальный матч США - Финляндия состоится 18 мая в Кельне.

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"Мы слабо начали чемпионат мира, крупно проиграли команде Франции. Мы верили в себя и оказались в четвертьфинале в Кельне. Для нас не имеет значения, что мы стали четвертыми в группе. На турнире осталось восемь команд и нужно обыгрывать каждую, чтобы стать чемпионами", - считает Сятери.

Накануне финны уступили в игре группового этапа канадцам со счетом 2:5. "Мы только вчера играли со сборной Канады, думаю, с американцами будет похожая игра. Мы будем готовы, думаю, мы можем их обыграть", - добавил голкипер.

Сятери, выступавший в прошлом сезоне за подольский "Витязь", поделился мыслями о своем будущем клубе. "Ясности пока нет. Не могу предположить, где буду играть в следующем сезоне. Посмотрим после чемпионата мира", - сказал финский игрок.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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